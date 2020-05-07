События

08:19 07.05.2020

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

1 мин читать
Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Зоне отчуждения и в Олевском районе Житомирской области, возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района ликвидировано, сообщили в ГСЧС.
По информации пресс-службы ведомства, состоянием на 7.00 четверга 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.
"6 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.
В Житомирской области состоянием на 7.00 7 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.

Теги: #пожары #житомирская #сводка #киевская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 07.05.2020
За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

07:45 06.05.2020
Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

07:17 06.05.2020
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

07:43 05.05.2020
Спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области

07:27 05.05.2020
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

01:13 05.05.2020
Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано

Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано

08:25 04.05.2020
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

07:22 04.05.2020
За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий, еще трое травмированы

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий, еще трое травмированы

03:39 04.05.2020
В Житомирской области количество больных COVID-19 выросла на 7 человек, три пробы показали повторное заболевание

В Житомирской области количество больных COVID-19 выросла на 7 человек, три пробы показали повторное заболевание

07:28 03.05.2020
Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

ООС СВОДКА

За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРОШЕНКО КОРОНАВИРУС

Порошенко: Для спасения экономики необходимо существенно увеличить количество тестирований на коронавирус

ПОМПЕО США КУЛЕБА РАЗГОВОР

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЗАДЕРЖАНИЕ

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

Трамп наложил вето на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Губернатор Нью-Йорка считает ошибкой решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность

Начато уголовное производство по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками Кропивницкого СИЗО

В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

Экс-чиновнику СНБО сообщено о подозрении в растрате более полумиллиона грн бюджетных средств – ГБР

Испания продлит чрезвычайное положение в стране как минимум на две недели из-за COVID-19

По делу о незаконных вырубках леса на Харьковщине объявлено о подозрении еще 4 полицейским, в том числе начальнику отдела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА