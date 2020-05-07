Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Зоне отчуждения и в Олевском районе Житомирской области, возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района ликвидировано, сообщили в ГСЧС.

По информации пресс-службы ведомства, состоянием на 7.00 четверга 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

"6 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

В Житомирской области состоянием на 7.00 7 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.