По делу о незаконных вырубках леса на Харьковщине объявлено о подозрении еще 4 полицейским, в том числе начальнику отдела

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении начальнику одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области в причастности к незаконным вырубкам и получении взятки за не привлечение "черных лесорубов" к уголовной ответственности.

"Он подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, соучастии в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыта леса, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.365, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции и оперуполномоченному в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины), а старшему инспектору ювенальной превенции Киевского отдела полиции Харькова - в незаконной вырубке, перевозке леса, повлекшей тяжкие последствия (ч.4 ст.246 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, начальник отдела полиции причастен к созданию группы численностью более 30 человек, в которую входили правоохранители и гражданские лица. Они без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство", а также на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. Группа занималась вырубкой деревьев ценных пород. Местные полицейские по предварительной договоренности обеспечивали свободное передвижение транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб более чем 850 тыс. грн. Окончательная сумма будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

Сейчас в этом производстве объявлено о подозрении 18 полицейским и гражданским.

Кроме того, следователи ГБР задокументировали факт вымогательства начальником отдела полиции 100 тыс. грн неправомерной выгоды от участника незаконной вырубки. За эту сумму правоохранитель обещал решить вопрос о не привлечении "черного лесоруба" и других подозреваемых к уголовной ответственности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.