События

23:53 06.05.2020

В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тыс. заражений COVID-19, скончались более 8 тыс. человек

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В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тыс. заражений COVID-19, скончались более 8 тыс. человек

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли более 8 тыс. человек по всей стране, сообщает новостной портал "Глобу".
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тыс. человек.
Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро.
Выздоровели 22,8 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #бразилия #ситуация
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