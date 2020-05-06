События

21:02 06.05.2020

Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство больниц и дорог в Украине

1 мин читать
Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство больниц и дорог в Украине

Украина готова рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Катара, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Зеленский положительно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества стран и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром, в частности в продовольственной, энергетической, инфраструктурной и потовой сферах, сообщает пресс-служба президента.

"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.

Теги: #инвестиции #сотрудничество #катар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 06.05.2020
Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19 – Офис президента Украины

Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19 – Офис президента Украины

20:33 04.05.2020
Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

18:02 04.05.2020
Проект курорта "Дунайя" в Одесской области предусматривает привлечение $2,5 млрд частных инвестиций

Проект курорта "Дунайя" в Одесской области предусматривает привлечение $2,5 млрд частных инвестиций

10:44 28.04.2020
Нацинвестсовет прогнозирует снижение интереса инвесторов к региональным аэропортам после пандемии

Нацинвестсовет прогнозирует снижение интереса инвесторов к региональным аэропортам после пандемии

10:24 27.04.2020
Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

14:03 21.04.2020
"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

09:40 21.04.2020
Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

05:24 18.04.2020
Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

Хомчак и Картер обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества

21:44 13.04.2020
Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

18:15 13.04.2020
Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОМПЕО США КУЛЕБА РАЗГОВОР

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЗАДЕРЖАНИЕ

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

ПРЕЗИДЕНТ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКИ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

ПРЕЗИДЕНТ КАРАНТИН ВЫХОД

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

ПЕТИЦИЯ ТКГ ОТВЕТ

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский присвоил трем бригадам Сухопутных войск имена Владимира Мономаха, Ивана Мазепы и Якова Гандзюка

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

В Харьковской области Covid-19 заболел уже 101 медик – обладминистрация

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тыс., более 4 тыс. человек скончались

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Медреформа не будет отменена, она нуждается в исправлениях – глава профильного комитета Рады

Кабмин разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

Турция завершила первый этап борьбы с COVID-19, утверждают в Минздраве страны

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА