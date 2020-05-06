События

19:22 06.05.2020

В Харьковской области под песчаным обвалом погибла 8-летняя девочка

1 мин читать
В Харьковской области под песчаным обвалом погибла 8-летняя девочка

Восьмилетняя девочка погибла в среду днем неподалеку от пгт Золочев Харьковской области вследствие обвала грунта в песчаном карьере, где она играла вместе с другими детьми

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило около 15:20. "Трое детей (9, 8, 5 лет) в сопровождении родителей игрались вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двух детей удалось вытащить из-под песка сразу, а 8-летнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли. Девочка умерла.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #жертва #золочев #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 21.04.2020
Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

04:38 14.04.2020
На Херсонщине обнаружили коронавирус у годовалого ребенка и его 32-летней матери

На Херсонщине обнаружили коронавирус у годовалого ребенка и его 32-летней матери

04:38 14.04.2020
На Херсонщине обнаружили коронавирус у годовалого ребенка и его 32-летней матери

На Херсонщине обнаружили коронавирус у годовалого ребенка и его 32-летней матери

19:37 03.04.2020
В Запорожье коронавирусом заболела 8-летняя девочка - горсовет

В Запорожье коронавирусом заболела 8-летняя девочка - горсовет

20:34 02.04.2020
Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких - ЦОЗ

Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких - ЦОЗ

11:33 25.03.2020
Первым заболевшим Covid-19 в Волынской области стала 7-летняя девочка, ее состояние удовлетворительное - обладминистрация

Первым заболевшим Covid-19 в Волынской области стала 7-летняя девочка, ее состояние удовлетворительное - обладминистрация

20:29 17.03.2020
В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

03:42 16.03.2020
В Харькове дерево придавило насмерть человека

В Харькове дерево придавило насмерть человека

11:28 02.03.2020
В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРЕЗИДЕНТ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКИ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

ПРЕЗИДЕНТ КАРАНТИН ВЫХОД

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

ПЕТИЦИЯ ТКГ ОТВЕТ

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

ЗЕЛЕНСКИЙ СБУ ГБР ОПУ ЕРМАК

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

КГГА ПОГОДА ПРОГНОЗ

В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

ВАКС назначил рассмотрение дела о недекларировании доходов экс-гендиректором "Укроборонпрома" на 15 мая

Закупка УЗ 205 электровозов должна предусматривать локализацию не менее 35% с первого образца – глава набсовета КВСЗ

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

Больница "Феофания" совместно с украинскими ИТ-компаниями запустила мобильное приложение для определения риска заболевания COVID-19

Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

В РФ основатель "Аллтека" Босов покончил с собой

Российским военным запретят распространять в СМИ и в социальных сетях информацию о своей службе

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА