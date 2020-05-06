В Харьковской области под песчаным обвалом погибла 8-летняя девочка

Восьмилетняя девочка погибла в среду днем неподалеку от пгт Золочев Харьковской области вследствие обвала грунта в песчаном карьере, где она играла вместе с другими детьми

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило около 15:20. "Трое детей (9, 8, 5 лет) в сопровождении родителей игрались вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двух детей удалось вытащить из-под песка сразу, а 8-летнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли. Девочка умерла.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".