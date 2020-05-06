Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

Государственное космическое агентство Украины начало сотрудничество с Национальной полицией для содействия в расследовании преступлений, сообщает пресс-служба агентства.

"Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств помогли в расследовании причин пожаров в Чернобыльской зоне и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", - подчеркивают в агентстве.

Так, в апреле в разгар лесных пожаров специалисты центра предоставляли подробные данные, спутниковые снимки территорий и аналитику, что позволило полиции быстро установить ячейки, время и убытки от пожаров в Чернобыльской зоне.

"Также, благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности, нам удалось установить территории вероятного выращивания наркотических веществ на востоке Украины, место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", - сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко.

В 2020 году Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство и Управление полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции планируют сотрудничать для предупреждения и раскрытия преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды.

"Это яркий пример того, что космическая индустрия - это не только запуск ракет и подготовка астронавтов, это, в первую очередь, технологии, которые можно применять во многих проектах, от аграрных к оборонительным, от образовательных до телекоммуникационных», - отметил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.