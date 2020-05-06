События

19:05 06.05.2020

Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

2 мин читать
Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

Государственное космическое агентство Украины начало сотрудничество с Национальной полицией для содействия в расследовании преступлений, сообщает пресс-служба агентства.

"Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств помогли в расследовании причин пожаров в Чернобыльской зоне и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", - подчеркивают в агентстве.

Так, в апреле в разгар лесных пожаров специалисты центра предоставляли подробные данные, спутниковые снимки территорий и аналитику, что позволило полиции быстро установить ячейки, время и убытки от пожаров в Чернобыльской зоне.

"Также, благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности, нам удалось установить территории вероятного выращивания наркотических веществ на востоке Украины, место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", - сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко.

В 2020 году Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство и Управление полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции планируют сотрудничать для предупреждения и раскрытия преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды.

"Это яркий пример того, что космическая индустрия - это не только запуск ракет и подготовка астронавтов, это, в первую очередь, технологии, которые можно применять во многих проектах, от аграрных к оборонительным, от образовательных до телекоммуникационных», - отметил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.

Теги: #расследования #спутники #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 06.05.2020
Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

12:11 04.05.2020
Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

17:57 02.05.2020
В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

16:44 02.05.2020
В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

16:19 02.05.2020
Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

19:15 30.04.2020
Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

12:05 30.04.2020
Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

Полиция начала расследование жестокого убийства 13-летней девочки на Харьковщине, задержана мать ребенка

10:23 30.04.2020
На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРЕЗИДЕНТ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКИ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

ПРЕЗИДЕНТ КАРАНТИН ВЫХОД

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

ПЕТИЦИЯ ТКГ ОТВЕТ

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

ЗЕЛЕНСКИЙ СБУ ГБР ОПУ ЕРМАК

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

КГГА ПОГОДА ПРОГНОЗ

В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

ВАКС назначил рассмотрение дела о недекларировании доходов экс-гендиректором "Укроборонпрома" на 15 мая

В Харьковской области под песчаным обвалом погибла 8-летняя девочка

Закупка УЗ 205 электровозов должна предусматривать локализацию не менее 35% с первого образца – глава набсовета КВСЗ

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

Больница "Феофания" совместно с украинскими ИТ-компаниями запустила мобильное приложение для определения риска заболевания COVID-19

В РФ основатель "Аллтека" Босов покончил с собой

Российским военным запретят распространять в СМИ и в социальных сетях информацию о своей службе

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА