Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области

Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, правительство выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС из резервного фонда 7 665 тыс. грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды для Госагенства лесных ресурсов еще 37 тыс. 670 грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.