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14:10 06.05.2020

Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

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Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья для нуждающихся в отселении из жилых домов, разрушенных в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области.

В частности, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 11 192 731 грн для приобретения жилья (модульных домов) жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории й Овручского района Житомирской области. Отмечается, что в результате пожара пострадало около 11 домов жителей района.

Теги: #жилье #кабмин
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