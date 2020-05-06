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12:46 06.05.2020

Топ-менеджмент фирмы присвоил 16,5 млн грн госсредств на поставках медоборудования для диагностики коронавируса - СБУ

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Топ-менеджмент фирмы присвоил 16,5 млн грн госсредств на поставках медоборудования для диагностики коронавируса - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент киевской коммерческой структуры на присвоении миллионов гривень государственных средств при поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.

"По версии следствия, частное общество заключило договор с государственными медицинскими учреждениями в Полтавской и Запорожской областях. Коммерсанты должны были обеспечить лаборатории оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции СOVID-19. Оборудование предназначалось, в частности, для исследований биологического материала потенциальных больных", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, установленной правительством. Своими действиями они нанесли ущерб госбюджету более чем 16,5 млн грн. Эта сумма подтверждена судебно-экономической экспертизой.

Во время обысков в офисных помещениях коммерческой структуры правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.

Сейчас генеральному директору частного общества сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.

Теги: #коронавирус #сбу #коррупция
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