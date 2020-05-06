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12:17 06.05.2020

САП открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды Рябошапкой

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САП открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды Рябошапкой

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в САП в среду утром.

В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Сам Рябошапка в комментарии агентству отметил, что производство открыто на основании заявления одного из уволенных прокуроров, который, вероятно, "обиделся".

"Перспектив расследования у этого производства нет никаких, но САП и НАБУ должны выполнить формальные процедуры",- считает экс-генпрокурор.

Теги: #рябошапка #сап
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