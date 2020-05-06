События

11:35 06.05.2020

В Украине появятся "паспорта здоровья", если они будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ

2 мин читать
В Украине появятся "паспорта здоровья", если они будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), они будут введены также и в Украине.

"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что касается новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий, она отметила, что такие правила сейчас разрабатываются.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила Олеськив.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.

"По транспорту сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочные места, маски, дезинфекторы. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель "Ryanair" сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.

Также она констатировала, что температурные скрининги, дезинфикаторы, постоянное мытье рук надолго войдет в привычку и в образ жизни людей.

"Кроме того, как бы печально это не звучало, это не последний вирус, который может влиться в нашу жизнь, поэтому нормам санитарии сейчас будет уделяться больше внимания", - отметила глава Гостуризма.


Полный текст интервью с Олеськив будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #туризм #воз #олеськив
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 06.05.2020
В 2021 году в Украине заработает Единый реестр субъектов туристической деятельности - глава Гостуризма Олеськив

В 2021 году в Украине заработает Единый реестр субъектов туристической деятельности - глава Гостуризма Олеськив

10:56 06.05.2020
Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

10:12 06.05.2020
Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

09:49 06.05.2020
Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

10:41 05.05.2020
ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

19:45 01.05.2020
Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

Глава Гостуризма Украины считает недопустимым вырубку лесов вокруг туристически привлекательных территорий

07:59 01.05.2020
Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

06:02 28.04.2020
В Палате представителей США начинают расследование по факту прекращения финансирования ВОЗ администрацией Трампа

В Палате представителей США начинают расследование по факту прекращения финансирования ВОЗ администрацией Трампа

20:46 27.04.2020
ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии

ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии

20:26 27.04.2020
Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО КОРОНАВИРУС

Количество активных больных снизилось в 7 областях Украины

НАФТОГАЗ МРИЯ КИТАЙ КОРОНАВИРУС

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

КОРОНАВИРУС САДОВЫЙ ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели

ТУРНЕ АНОНС УКРАИНА ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области зафиксированы первые случаи СOVID-19 в опорной больнице, принимающей пациентов с этим заболеванием

Количество активных больных снизилось в 7 областях Украины

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты уже пошиты и готовы к отправке

В Центральной Азии 257 новых случаев COVID-19 за сутки, три человека скончались, общее число заражений достигло 7679

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с COVID-19 медикам

В Одесской области у военнослужащего зафиксирован коронавирус – командование Медсил

Первым в Украине перенесшим COVID-19 донором плазмы крови стала жительница Черкасс

На Львовщине диагностированы рекордные 39 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА