В Харьковской области зафиксированы первые случаи СOVID-19 в опорной больнице, принимающей пациентов с этим заболеванием

У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19, сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении", - сказал Черняк журналистам в среду утром.

По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе."(Они заразились – ИФ-У) на работе, во время выполнения своих обязанностей", - сказал Черняк.

Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.

"Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии", - сказал Нартов.

Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.

По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.