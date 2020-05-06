Участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн. 255 тыс. грн. - САП

Одному из участников преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн. 255 тыс. грн., сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

«5 мая 2020 по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49 млн. грн. и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике…Следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. грн», - говорится в сообщении, на официальном сайте САП во вторник вечером.

В суде прокурор САП настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

На подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться из Киева, являться к следователю по первому требованию, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

«Срок действия меры запада- до 3 июня 2020 года. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда», - подытожили в САП.