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03:07 06.05.2020

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

В Соединенных Штатах по состоянию на 02:30 общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 млн 203 тыс. 502 человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По его данным, с начала распространения инфекции в США от вызываемых коронавирусом заболеваний скончались 71 тыс. 22 человека, излечились - 190 тыс.

Всего в мире насчитывается 3 млн 659 тыс. 271 заболевший и 256 тыс. 894 жертвы COVID-19, излечились более 1 млн 197 тыс.

Теги: #инфицированные #сша #вирус
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