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22:21 05.05.2020

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

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После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией, отмечает Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква

 "Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - рассказал он в интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП.

Кроме того, Жовква отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика – это те сферы в Украине, к которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

Теги: #турне #анонс #украина #офис_президента
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