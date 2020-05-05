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20:26 05.05.2020

В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

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В Киеве снизилась концентрация в воздухе диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ - обсерватория

В Киеве в период с 28 апреля по 4 мая зафиксировано превышение среднесуточных гранично допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным обсерватории, выявлено превышение взвешенных веществ (пыль) в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади и улицы Александра Довженко;

Содержание диоксида серы в 2 раза выше допустимого зафиксировано на Демеевской площади и проспекте Победы, а также в 1,3-1,7 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки, 37, где среднесуточный содержание не превышал уровень.

Кроме того, содержание диоксида азота в 5,2-7,6 раза превышено на проспекте Победы, улице Инженер Бородина, Демеевской и Бессарабской площадях и в 4,5-4,9 раза - на Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; в 2,5-3,8 раза - на других постах города, исключая проспект Науки.

Также зафиксировано превышение в 3,1-3,2 раза предельно допустимой концентрации формальдегида на проспектах Победы и Оболонском и в 2,6-2,8 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки.

Отмечается, что всего с 28 апреля по 4 мая 2020 года было проанализировано 767 проб воздуха.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизился среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ; содержание формальдегида и оксида углерода - не изменилось", - говорится в сообщении.

Так, учитывая прогнозы Укргидрометцентра, циклонический характер погоды не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Теги: #киев #загрязнение #воздух
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