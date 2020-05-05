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16:32 05.05.2020

МАУ выполнит спецрейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинских граждан по трудовым контрактам

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МАУ выполнит спецрейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинских граждан по трудовым контрактам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) во вторник, 5 мая, выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан) для перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам.

Как сообщила пресс-служба МАУ во вторник, продление программы перевозок украинцев по трудовым контрактам стало возможным благодаря сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Компания отмечает, что в настоящее время уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19.

При этом к перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

В настоящее время МАУ получила заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Теги: #мау #франкфурт #рейс #рабочие
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