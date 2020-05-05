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13:42 05.05.2020

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

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Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $14,5 млн - посольство

США увеличили помощь Украине для борьбы с пандемией Covid-19 до $14,5 млн, сообщает посольство США в Украине.

"США расширили помощь Украине в борьбе с Covid-19. В частности, $12,1 млн в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе "International Disaster Assistance")", - говорится в сообщении посольства в Facebook, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению Covid-19. Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

Также выделяется $2,4 млн гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе "Migration and Refugee Assistance") для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Теги: #сша #помощь #коронавирус
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