События

12:26 05.05.2020

Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

2 мин читать
Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

Около половины украинцев придерживаются мнения, что дата 9 мая прежде всего говорит о победе советского народа в Великой отечественной войне, но треть понимает День Победы как победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос о том, какую дату следует отмечать в мае , 39,1% опрошенных указали, что и День памяти и примирения 8 мая, и День Победы над нацизмом 9 мая. Только День Победы указали 32% опрошенных, а только День примирения – 14,3% респондентов.

В то же время, согласно результатам опроса, боле половины украинцев – 52,5% - придерживаются советской интерпретации и видят в дне 9 мая прежде всего победу советского народа в Великой отечественной войне. В то же время 32,2% респондентов воспринимают 9 мая как День победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Кроме того, опрос показал, что более половины украинцев – 56% опрошенных – согласны с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля методом телефонного интервью во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Теги: #день_памяти #опрос #день_победы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 05.05.2020
Признание воинов УПА поддерживает почти половина украинцев, мнения о запрете георгиевской ленты разделились – опрос

Признание воинов УПА поддерживает почти половина украинцев, мнения о запрете георгиевской ленты разделились – опрос

12:35 05.05.2020
Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

20:45 04.05.2020
Карантин не должен помешать празднованию Дня победы - нардеп Рабинович

Карантин не должен помешать празднованию Дня победы - нардеп Рабинович

14:32 04.05.2020
Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

12:20 04.05.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

12:19 04.05.2020
Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы проходили в конце апреля – опрос КМИС

Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы проходили в конце апреля – опрос КМИС

18:39 30.04.2020
70% украинцев готовы к продлению карантина еще на месяц и более, а 59% согласны его соблюдать неограниченное время – соцопрос КМИС

70% украинцев готовы к продлению карантина еще на месяц и более, а 59% согласны его соблюдать неограниченное время – соцопрос КМИС

16:23 27.04.2020
Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

12:03 22.04.2020
Уровень депрессии у украинцев вырос, но уменьшилась тревожность - социсследование

Уровень депрессии у украинцев вырос, но уменьшилась тревожность - социсследование

09:16 22.04.2020
Более 40% американцев потеряли работу из-за коронавируса или столкнулись с сокращением зарплаты

Более 40% американцев потеряли работу из-за коронавируса или столкнулись с сокращением зарплаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СУРКИСЫ ПРИВАТБАНК СУД

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

ВСУ ООС МИНОБОРОНЫ ОБСТРЕЛЫ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

КИЕВ КЛИЧКО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТЕСТЫ

Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

Лукашенко пригласил глав государств региона на парад 9 мая в Минске

В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами

Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА