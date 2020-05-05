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11:56 05.05.2020

91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике – опрос

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91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике – опрос

Украинцы доверяют отечественным фармацевтическим компаниям и более активно покупают украинские лекарства, чем зарубежные. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства", проведенного аналитической группой Corestone при поддержке фармацевтической компании «Дарница».

"91% респондентов декларирует свое доверие украинским фармкомпаниям. По мнению опрошенных, украинские и иностранные препараты в равной степени эффективны, качественные, имеют минимум побочных эффектов. Но, в отличие от иностранных лекарств, украинские препараты имеют доступную цену", - говорится отчете аналитической группы.

В среднем за последний месяц на покупку лекарств респонденты потратили менее 20% семейного бюджета. При этом 53% опрошенных заявили, что на выбор препарата среди украинских производителей влияет стоимость. Лидируют среди отечественных медикаментов успокоительные, обезболивающие, жаропонижающие, от кашля, болей в горле, а также витамины.

"Основные группы препаратов, которые были куплены за последний год – от кашля и боли в горле, обезболивающие, жаропонижающие и от насморка. Детям больше покупали препараты от боли/кашля в горле, жаропонижающие, от насморка, противовирусные и витамины, тогда как для взрослых – обезболивающие, успокоительные, препараты для лечения сердца, печени, желудочно-кишечного тракта, почек и мочеполовой системы и противогрибковые. В равной степени, как взрослым, так и детям покупают средства против аллергии и дерматологические лекарства", - говорится в отчете.

Наиболее узнаваемой фармкомпанией среди украинских брендов стала "Дарница". По данным опроса, 70% респондентов заявили, что знакомы с ее продукцией.

Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом, благодаря расширению доступа населения к медицине. Кроме того, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

 

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Интерфакс-Украина
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