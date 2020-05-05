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09:13 05.05.2020

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сумчанина за убийство 63-летнего мужчины

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сумчанина за убийство 63-летнего мужчины

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого 44-летнего сумчанина в убийстве в 2017г. в ходе конфликта 63-летнего мужчины, с которым они были знакомы ранее, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"Следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве завершено следствие по указанному уголовному производству и процессуальным руководителем обвинительный акт в отношении лица по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что в Конотопе Сумской области подозреваемый в ходе конфликта в 2017г. с ранее знакомым ему 63-летним мужчиной нанес тому многочисленные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

Отмечается, что злоумышленник для скрытия следов преступления вывез тело погибшего в лесопосадку и скрыл вблизи поселка Сахны Конотопского района Сумской области.

Сообщается, что после совершения убийства злоумышленник два года скрывался от правоохранительных органов и уехал за границу. В феврале 2018 Национальное центральное бюро Интерпола объявило его в международный розыск. Вскоре подозреваемого задержали на территории Федеративной Республики Швейцария и в январе 2020 года выдали на запрос украинской стороны.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

 

Теги: #прокуратура #подозреваемый #украина #суд #убийство
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