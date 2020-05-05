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07:52 05.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс.

По состоянию на утро вторника, в мире от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 251 тыс. 365 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего, по информации университета, подтверждено 3 млн 582 тыс. 469 случаев заболевания, излечились 1 млн. 162 тыс. 538 человек.

Больше всего жертв COVID-19 зафиксировано в США - 68 тыс. 922. В Италии скончались 29 тыс. 079 человек, Великобритании - 28 тыс. 734, Испании - 25 тыс. 428, Франции - 25 тыс. 168.

Теги: #жертвы #вирус #мир
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