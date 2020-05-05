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00:29 05.05.2020

В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

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В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус - ИФ) тестирование на COVID-19 проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать  вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".

Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от  быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.

Теги: #оборудование #украина #пцр_тестирование
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