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18:49 04.05.2020

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

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Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича, сообщил об избрании его подзащитному меры пресечения в деле об изменениях в Конституцию, при этом утверждает, что оно основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным, сообщает пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex" в понедельник.

При этом, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора, решение об избрании меры пресечения Януковичу принял в понедельник Печерский районный суд города Киева в деле об узурпации власти. Решение вынесено в рамках уголовного производства по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"Внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году осуществлялось Конституционным судом согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Виктора Януковича. Сотрудники Офиса генпрокурора Андрей Нескородяный и Александр Супрун в рамках уголовного производства N42017000000003538 от 07.11.2017, пребывающие в преступном сговоре и под контролем представителей предыдущей власти, используют в качестве доказательств сфальсифицированные материалы, которые и пытаются легализовать в суде", - отмечает Сердюк.

последует

Теги: #адвокат #мера_пресечения #янукович
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