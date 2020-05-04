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16:44 04.05.2020

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

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Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты.

Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер салонам следует:

организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать на входе место для дезинфекции рук;

организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме того, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранение работников из групп риска.

Работники обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздержаться от прикосновений руками лица, воздержаться от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ, в случаи появления симптомов самоизолироваться.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Теги: #карантин #салоны #минздрав
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