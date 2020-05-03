Землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря в 154 км западнее города Сацумасендай (о.Кюсю, префектура Кагосима) ,сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:54 (по Киеву) в воскресенье землетрясения имел координаты 31.34 градуса северной широты и 128.76 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".