События

17:33 03.05.2020

Землетрясение зафиксировано у берегов Японии

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Землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря в 154 км западнее города Сацумасендай (о.Кюсю, префектура Кагосима) ,сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:54 (по Киеву) в воскресенье землетрясения имел координаты 31.34 градуса северной широты и 128.76 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Теги: #япония #землетрясение
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