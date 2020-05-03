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14:28 03.05.2020

Бельгия готовится к ослаблению ограничений из-за COVID-19 и одновременно к повторной изоляции

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Бельгия готовится к ослаблению ограничений из-за COVID-19 и одновременно к повторной изоляции

В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 79 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7844, сообщил в воскресенье бельгийский антикризисный центр.

За сутки в больницы поступили 77 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 98 вылечившихся выписались.

Постепенное снижение числа госпитализаций в стране продолжается.

Всего в больницах Бельгии сейчас находятся 3056 человек с диагнозом коронавируса. Это на 53 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 674 пациента, на 15 меньше, чем днем раньше.

Выявлено с субботы 389 новых заражений. По последним данным, в стране в целом насчитывается 49906 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Бельгия готовится начать в понедельник реализацию запланированной на 4 мая первой фазы плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

Теги: #коронавирус #бельгия
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