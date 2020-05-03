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12:17 03.05.2020

В начале недели в Украине будут дожди с грозами

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В начале недели в Украине будут дожди с грозами

В ближайшие сутки, 4 мая, погоду в Украине будет определять влажная, но термически неоднородная воздушная масса: от прохладной в западной части страны до по-летнему теплой на юге и востоке, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на востоке и юге юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°, на юге и востоке до 26°.

В Киеве - ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 30,1 в 2018г., самая низкая ночью -0,6 в 1965г.

Во вторник, 5 мая, ночью местами небольшой дождь (в большинстве западных областей без осадков), днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.

В Киеве 5 мая ночью местами небольшой дождь, днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, вдень 16-18°.

Теги: #погода #прогноз
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