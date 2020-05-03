События

12:03 03.05.2020

Рекордные почти 6 тыс. больных коронавирусом выявлены в Москве за сутки, всего в РФ более 10,6тыс.

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Рекордные почти 6 тыс. больных коронавирусом выявлены в Москве за сутки, всего в РФ более 10,6тыс.

Pа последние сутки в Москве выявлено 5948 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением для Москвы, сообщает оперативный штаб по мониторингу заболеваемости Covid-19.

Таким образом, всего в Москве выявлено 68606 случаев заболевания коронавирусом.

До этого максимальное значение по коронавирусу было отмечено 2 мая - 5358 случаев.

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте 2 мая.

По данным штаба, по состоянию на утро воскресенья всего в Москве вылечилось от коронавируса 7029 человек, 729 скончались.

Также оперативный штаб сообщает, что в целом за последние сутки в России подтвержденных и случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

Теги: #рф #коронавирус
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