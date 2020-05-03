Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

В воскресенье, 3 мая, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, в результате чего получили боевые травмы.

"Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

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"Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в пресс-центре ООС.

"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.