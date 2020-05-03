Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

По состоянию на 9:00 субботы, 3 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Одесской области, Черновицкой и Тернопольской областях, в то же время новых случаев Covid-19 в двух областях не выявлено, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, коронавирусная болезнь подтверждена:

Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели), в том числе 8 новых случаев инфицирования за сутки;

Волынская обл. - 324 (64 выздоровели), в том числе 9 новых случаев инфицирования за сутки;

Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели), в том числе 12 новых случаев инфицирования за сутки;

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели), новых случаев инфицирования за сутки не выявлено;

Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели), в том числе 30 новых случаев инфицирования за сутки;

Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели), в том числе 12 новых случаев инфицирования за сутки;

Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели), в том числе 8 новых случаев инфицирования за сутки;

Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели), в том числе 23 новых случаев инфицирования за сутки;

г. Киев - 1511 (80 выздоровели), в том числе 17 новых случаев инфицирования за сутки;

Киевская обл. - 784 (82 выздоровели), в том числе 37 новых случаев инфицирования за сутки;

Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел), в том числе 3 новых случая инфицирования за сутки;

Львовская обл. - 473 (95 выздоровели), в том числе 8 новых случаев инфицирования за сутки;

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели), новых случаев инфицирования за сутки не выявлено;

Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели), в том числе 9 новых случаев инфицирования за сутки;

Одесская обл. - 409 (17 выздоровели), в том числе 80 новых случаев инфицирования за сутки;

Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели), в том числе 10 новых случаев инфицирования за сутки;

Ровенская обл. - 726 (78 выздоровели), в том числе 37 новых случаев инфицирования за сутки;

Сумская обл. - 110 (62 выздоровели), в том числе 5 новых случаев инфицирования за сутки;

Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели), в том числе 45 новых случаев инфицирования за сутки;

Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели), в том числе 37 новых случаев инфицирования за сутки;

Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели), в том числе 15 новых случаев инфицирования за сутки;

Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели), в том числе 17 новых случаев инфицирования за сутки;

Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели), в том числе 4 новых случая инфицирования за сутки;

Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели), в том числе 73 новых случаев инфицирования за сутки;

Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели), в том числе 3 новых случая инфицирования за сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9.00 воскресенья, 3 мая, общее число инфицированных Covid-19 составляет 11 913 человек, количество заболевших за сутки возросло на 502, 9 ранее заболевших умерли, 49 человек выздоровели.