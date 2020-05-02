Всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области насчитывается 1818 человек – глава ОГА

В Черновицкой области общая численность заболевших коронавирусом достигла 1818 человек, официально подтвердилось еще 73 новых случаев инфицирования, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«В субботу, 2 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавирусом, 31 из них - в Черновцах. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1818 человек», - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Глава Черновицкой ОГА отметил, что за последние сутки госпитализирован 41 человек. Еще 9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.