В Житомирской области зафиксировано 423 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксировано 423 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 62 проб, количество заболевших COVID-19 выросло на 30 человек. Общая численность заражений составляет 423 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 148 человек, в Коростене - 85 и в Бердичеве - 79", – написал чиновник на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу вечером.