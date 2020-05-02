У Офиса президента Украины предприниматели под видом пикника провели акцию протеста - СМИ

УВозле Офиса президента Украины украинские рестораторы и предприниматели устроили акцию протеста в формате пикника, на которой требовали от властей разрешить работу летних террас кафе и ресторанов во время карантина.

В ходе акции протеста, организаторы расставили столы с дистанцией в 1,5 метра друг от друга. Все присутствующие были в масках, а на каждом столе стояли по два антисептика.

Своим мероприятием представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власти разрешить работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Протестующие развернули плакат с призывом отменить «велюровый карантин», делая отсылку к недавнему скандалу с работой в карантин столичного ресторана «Велюр».

Как сообщалось ранее, 28 апреля полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул. Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналу "Новое время" заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

"Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко. На сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта".