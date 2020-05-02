События

15:10 02.05.2020

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

2 мин читать
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

В Латвии за сутки выявлен один новый случай Covid-19, в Литве - семь, в Эстонии зафиксировано пять новых случаев заболевания, один человек с коронавирусом умер.

В Латвии с начала эпидемии проведено 63 тыс. 102 анализа, коронавирус подтвержден у 871 человека, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики. 348 человек уже выздоровели. Общее число жертв коронавируса составляет 16.

За последние сутки в Латвии тесты на Covid-19 сдали 1 тыс. 982 человека, при этом был выявлен только один новый случай заболевания, человек не был госпитализирован, свидетельствуют данные. В стационарах республики проходят лечение 34 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 96 человек, переболевших Covid-19.

В Литве за сутки зафиксировано семь новых случаев коронавируса, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Минздрав республики. Всего в Литве подтверждено 1 тыс. 406 случаев Covid-19, выздоровели 632 человека. Число жертв коронавируса в республике составляет 46.

В Эстонии за сутки сделано 697 тестов на Covid-19, из которых пять (0,7%) оказались позитивными, сообщили в субботу в департаменте здоровья. За весь период пандемии из 54 464 сделанных тестов позитивными оказались 1 699 (3,1%).

Число жертв коронавируса в республике увеличилось до 53. За последние сутки скончался еще один человек - 82-летний мужчина. В больницах находятся 74 пациента, 244 человека выписаны.

Согласно последнему обзору департамента здоровья, распространение Covid-19 в Эстонии замедлилось, на данный момент на 10 000 жителей диагностировано 12,4 случая заражения.

Со 2 мая в республике разрешено открывать уличные тренажерные площадки и музеи на свежем воздухе, проводить спортивные мероприятия на улице.

Теги: #коронавирус #эстония #латвия #литва #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:37 02.05.2020
Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации - Боррель

Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации - Боррель

15:36 02.05.2020
Глава МВД Молдовы заболел коронавирусом в легкой форме

Глава МВД Молдовы заболел коронавирусом в легкой форме

15:15 02.05.2020
В Сумской области СБУ блокировала схему получения взяток чиновниками пункта пропуска за пересечение госграницы в условиях карантина

В Сумской области СБУ блокировала схему получения взяток чиновниками пункта пропуска за пересечение госграницы в условиях карантина

15:10 02.05.2020
Киевская ОГА проинформировала о ситуации с Covid-19 в 9 местах массового проживания людей

Киевская ОГА проинформировала о ситуации с Covid-19 в 9 местах массового проживания людей

15:09 02.05.2020
ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

13:46 02.05.2020
В Испании впервые после 48 дней самоизоляции жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе

В Испании впервые после 48 дней самоизоляции жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе

13:31 02.05.2020
В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

13:15 02.05.2020
В Киевской области 13 агрорынков возобновили работу

В Киевской области 13 агрорынков возобновили работу

13:08 02.05.2020
В Беларуси зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались

В Беларуси зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались

12:19 02.05.2020
В Болнисском районе Грузии второй день жители не пускают в село медиков, приехавших забрать в больницу инфицированных

В Болнисском районе Грузии второй день жители не пускают в село медиков, приехавших забрать в больницу инфицированных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

БПЛА ООС ГНУТОВО

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРКАСЫ БОНДАРЕНКО

Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

Боевики с начала суток 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В Запорожье двое юношей сорвали государственный флаг, полиция открыла уголовное производство

Спасатели потушили пожар на складе Харьковского канатного завода

В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавируса, умерли 57 человек, выздоровели – 1793

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 315, еще двое умерло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА