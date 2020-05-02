В странах Балтии за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

В Латвии за сутки выявлен один новый случай Covid-19, в Литве - семь, в Эстонии зафиксировано пять новых случаев заболевания, один человек с коронавирусом умер.

В Латвии с начала эпидемии проведено 63 тыс. 102 анализа, коронавирус подтвержден у 871 человека, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики. 348 человек уже выздоровели. Общее число жертв коронавируса составляет 16.

За последние сутки в Латвии тесты на Covid-19 сдали 1 тыс. 982 человека, при этом был выявлен только один новый случай заболевания, человек не был госпитализирован, свидетельствуют данные. В стационарах республики проходят лечение 34 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 96 человек, переболевших Covid-19.

В Литве за сутки зафиксировано семь новых случаев коронавируса, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Минздрав республики. Всего в Литве подтверждено 1 тыс. 406 случаев Covid-19, выздоровели 632 человека. Число жертв коронавируса в республике составляет 46.

В Эстонии за сутки сделано 697 тестов на Covid-19, из которых пять (0,7%) оказались позитивными, сообщили в субботу в департаменте здоровья. За весь период пандемии из 54 464 сделанных тестов позитивными оказались 1 699 (3,1%).

Число жертв коронавируса в республике увеличилось до 53. За последние сутки скончался еще один человек - 82-летний мужчина. В больницах находятся 74 пациента, 244 человека выписаны.

Согласно последнему обзору департамента здоровья, распространение Covid-19 в Эстонии замедлилось, на данный момент на 10 000 жителей диагностировано 12,4 случая заражения.

Со 2 мая в республике разрешено открывать уличные тренажерные площадки и музеи на свежем воздухе, проводить спортивные мероприятия на улице.