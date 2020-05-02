События

14:34 02.05.2020

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

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Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сегодня, 2 мая, применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с гранатометным выстрелом, в результате чего украинский военнослужащий получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали боевикамадекватный ответ. Потери противника уточняются.

Теги: #бпла #оос #гнутово
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