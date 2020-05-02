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11:17 02.05.2020

В Офисе президента опровергают информацию о том, что первый замглавы ОП общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений

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В Офисе президента опровергают информацию о том, что первый замглавы ОП общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко с помощью смс-сообщений, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В то же время в ОП подчеркнули, что указанный факт никак не повлияет на ход событий вокруг ослабления карантина в Черкассах.

"Именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - говорится в сообщении.

В Офисе президента еще раз напомнили, что правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса.

"Меры по смягчению карантина сейчас утверждены, они будут действовать на всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу с 1 мая:

- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

Теги: #опу #зеленский #черкасская_область
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