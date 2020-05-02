В Украине за минувшие сутки 550 новых случаев Covid-19, 7 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

На 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Украине, 7 ранее заболевших умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал министр в ходе онлайн брифинга в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11411 человек. За последние сутки проведено 5399 тестов методом ПЦР.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (78), Днепропетровской - 72 и Закарпатской (64) областях.

В настоящее время в Украине 9 634 активных случая Covid-19.

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, опубликованным на странице в Фейсбуке, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отмечается, что в целом болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков, при этом 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

По состоянию на утро 1 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 10 861, из них скончались 261 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 238.

Суточный рост количества заболевших на 1 мая составлял 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек, на 28 апреля – 401.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине существенно превысил показатели предыдущих дней и стал одним из наибольших с начала пандемии: рекордное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине было подтверждено на утро 23 апреля – 578, а 30 апреля - 540.

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 1 мая – 11 человек, на 30 апреля – 11 человек, на 29 апреля - 11 человек.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 175, 135 и 111 человек.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении находятся 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков.

Кроме того, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) необходимо было 151 человеку, в том числе одному ребенку и 12 медикам.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 2 мая в ЦОЗ поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала пандемии поступило 31043 сообщения о подозрении на коронавирус.