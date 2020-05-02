События

08:01 02.05.2020

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров

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Спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области, продолжается тушение очагов возгорания, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов тяжелой инженерной техникой создано 1059 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники.

Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

Теги: #пожары #локализация #украина
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