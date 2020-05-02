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03:34 02.05.2020

В НАСА разработали новую модель аппаратов ИВЛ

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Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ.

В НАСА пояснили в субботу, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще.

Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение НАСА уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.

 

Теги: #сша #наса #ивл
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