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21:41 01.05.2020

В Мукачево также планируют с 4 мая открывать парки и торговые центры для посетителей

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Мукачевский городской совет разрешил с понедельника, 4 мая, открыть парки и торговые центры для посещения горожанами при условии соблюдения определенных правил, сообщила пресс-служба горсовета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Пресс-служба горсовета перечислила ряд требований, выполнения которых ожидают от торговых центров. В частности, использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок, обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами, проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров, соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров, наличие дезинфекторов на входе.

Как сообщалось, Власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков написал в своем микроблоге в Twitter: "Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!".

Теги: #украина #парки #открытие #закарпатская_область
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