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19:24 01.05.2020

Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН

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Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН

Ограничения на авиаперелеты, вводимые из-за угрозы коронавируса, угрожают проведению кампаний по вакцинации в десятках стран мира, заявила на онлайн-брифинге в пятницу представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

"Десятки стран рискуют исчерпать запасы вакцин из-за задержек в поставках", - приводят ее слова западные СМИ.

Она уточнила, что с особенным риском сталкиваются 26 стран - в основном, в Африке, однако также Мьянма и КНДР.

По ее словам, с 22 марта ЮНИСЕФ столкнулся с 70 - 80-процентным сокращением объема транспортировки вакцин из-за уменьшения количества коммерческих рейсов и ограниченного масштаба чартерных рейсов. При этом в 2019 году, напомнила она, ЮНИСЕФ доставил 2,34 млрд доз вакцин в 100 стран - для 45% детей в мире в возрасте менее пяти лет.

Также она указала на рост грузовых тарифов на авиалиниях - до 200%, что может оказаться большой проблемой для "стран с ограниченными ресурсами".

В то же время она подчеркнула, что еще до пандемии коронавируса каждый год вакцины от кори, полиомиелита и прочих болезней были недоступны для 20 млн детей младше одного года по всему миру.

В понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний. Гебрейесус упомянул, что по информации Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), уже 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин - из-за перекрытия границ.

Теги: #вакцинация #оон #угроза
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