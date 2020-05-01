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19:14 01.05.2020

Военные США создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны - СМИ

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Военные США создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны - СМИ

Американские военные разработали тест на выявление COVID-19, который может показать наличие вируса у его носителя до того, как человек окажется способен заражать окружающих, сообщает британское издание The Guardian.

Разработчики теста надеются, что он позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения, то есть за несколько дней до того, как зараженный сможет передавать вирус дальше, и до того, как у него могут проявиться симптомы заболевания. Это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют выявлять имеющиеся тесты, отмечает газета.

По данным The Guardian, этот тест стал результатом разработок Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), первоначально предназначенных для применения в ходе вооруженного конфликта. С началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на нужды борьбы с COVID-19.

"Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием (COVID-19 - ИФ)", - заявил изданию глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен, добавив, что речь идет об "абсолютно инновационном решении".

По его словам, теперь ожидается получение разрешения на использование теста от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Газета уточняет, что разрешение должно поступить в течение недели.

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Интерфакс-Украина
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