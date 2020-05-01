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14:44 01.05.2020

Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

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Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

 Украинские пограничники сообщили об увеличении количества лиц, которые устанавливают приложение "Дий вдома" для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа.

"Контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения происходит путем регулярных сообщений в течение дня, проверку соответствия фотографии лица эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды", - напомнила в пятницу пресс-служба президента Украины по итогам традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение "Дий вдома". Несколькими днями ранее таких было 50%.

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружающих. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", - отметил Зеленский.

Теги: #карантин #совещание #дия #коронавирус
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