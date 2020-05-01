Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом городского совета Черкасс решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей и на него будут предприняты меры реагирования.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в пятницу заявил, что решение Черкасского горсовета открыть с 1 мая магазины и учреждения общественного питания может нивелировать всю работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции за полтора месяца и "привести к катастрофическим последствиям". "Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительным органами", - сказал он.

После этого сектор коммуникации полиции Черкасской области сообщил об открытии уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантинных ограничений в городе по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подчеркнули, что решение горсовета противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", а исполнительный комитет отказался его отменить. "Руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом… из них 112 - в городе Черкассы", - говорится в сообщении.