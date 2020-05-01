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11:42 01.05.2020

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

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В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили в аэропорту "Борисполь" 30 апреля специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр), которыми в Украину прибыло 4 сотни пассажиров.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, среди прибывших ни у кого не было повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой: за минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 тысяч человек. При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу, были оформлены на въезд.

Теги: #госпогранслужба #карантин #рейсы #украинцы
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Интерфакс-Украина
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