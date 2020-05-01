Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и трех районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. Состоянием на утро 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника службы. Инженерной техникой созданы 1 тыс. 59 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.

В Житомирской области за минувшие сутки были локализованы 4 пожара вблизи с.Гай Овручского района на территории Овручского лесхоза; вблизи с.Повча и с.Норинск Лугинского района на территории Повчанского лесничества; вблизи с.Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника и вблизи с.Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества общей площадью почти 650 га.

По состоянию на 7.00 1 мая силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.