"Эпицентр" оплатил перелет "Мрии" из Китая, "Антонов" и госбюджет заработали деньги, а Украина получила от компании гуманитарную помощь

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко еще раз подчеркнул, что рейс самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей, был оплачен компанией "Эпицентр К", которая заказала для себя коммерческий груз, а часть его была передана на нужды государства как гуманитарная помощь.

"Эпицентр" заказал себе самолет, оплатил перелет "Мрии". ГП "Антонов" заработало на этом деньги, они поступили в государственный бюджет. Еще за это мы получили гуманитарную помощь в виде 2 млн медицинских масок, 75 тыс. костюмов биологической защиты и 30 тыс. специальных очков для наших врачей. Бесплатно, это была помощь и подарок от компании, которая это сделала", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Тимошенко пояснил, что президент Зеленский лично встречал этот рейс, потому что его осуществлял самолет Ан-225 "Мрия", который является гордостью Украины. "Во-вторых, "Мрия" давно не летала, полтора года она стояла. Это действительно событие для Украины. Привезла груз для Украины. До этого повезла груз в Польшу, потому что был накоплен груз на китайских складах, чтобы его перевезти", - указал он.

30 апреля компания "Эпицентр К" (Киев), развивающая в Украине сеть одноименных торговых центров, подтвердила факт оплаты авиарейса самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей, и заявила о передаче их части в больницы Украины.

"С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми СИЗ и оборудованием для борьбы с СОVID-19. В рамках этого сотрудничества национальная сеть ТЦ "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", - говорится в заявлении компании в четверг.

В рамках общего груза "Эпицентр" с гуманитарными целями закупил для передачи в больницы Украины 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. специальных очков. Все эти СИЗ будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больницы.