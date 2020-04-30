События

21:10 30.04.2020

Рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки зафиксирован в Италии

1 мин читать
Рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки зафиксирован в Италии

Рекордное число пациентов - 4,7 тыс. - выздоровели в Италии за сутки после перенесенного коронавируса COVID-19 в Италии, сообщил в четверг руководитель Службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

По его словам, снизилось и количество летальных исходов - за последние сутки скончались 285 пациентов, что является самым низким показателем за последнее время.

На настоящий момент заболевание диагностировано у 101,5 тыс. человек в Италии, в палатах интенсивной терапии находятся 1,7 тыс. пациентов.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Италии заболели 205,4 тыс. человек, из них почти 28 тыс. скончались. В настоящее время продолжается лечение 101,5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом. Почти 76 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Отмечая положительную динамику, Борелли подчеркнул, что Италия вышла на новый этап борьбы с коронавирусом. Тем не менее, Италия занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации.

Теги: #выздоровление #италия #коронавирус #рекорд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:57 30.04.2020
Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

20:51 30.04.2020
В Днепропетровской области зафиксировали 17 новых случаев COVID-19 - ОГА

В Днепропетровской области зафиксировали 17 новых случаев COVID-19 - ОГА

20:49 30.04.2020
В Ровенской области в четверг 27 новых случаев Covid-19, одна женщина умерла, сообщает глава обладминистрации

В Ровенской области в четверг 27 новых случаев Covid-19, одна женщина умерла, сообщает глава обладминистрации

20:14 30.04.2020
Эксперты KSE ожидают снятия карантинных ограничений в Украине к концу лета при благоприятном развитии ситуации

Эксперты KSE ожидают снятия карантинных ограничений в Украине к концу лета при благоприятном развитии ситуации

20:05 30.04.2020
В Турции проведено более 1 млн тестов на коронавирус

В Турции проведено более 1 млн тестов на коронавирус

20:02 30.04.2020
В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

19:54 30.04.2020
Премьер-министр РФ Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера РФ будет Белоусов

Премьер-министр РФ Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера РФ будет Белоусов

19:47 30.04.2020
Показатель летальности от COVID-19 превышает средний в 7 областях - ЦОЗ

Показатель летальности от COVID-19 превышает средний в 7 областях - ЦОЗ

19:32 30.04.2020
Производитель тестнаборов "Витротест Биореагент" ожидает сравнительных испытаний достоверности отечественных ИФА-тестов

Производитель тестнаборов "Витротест Биореагент" ожидает сравнительных испытаний достоверности отечественных ИФА-тестов

19:07 30.04.2020
"Эпицентр К" оплатил авиарейс "Мрии" из Китая, часть груза передается в больницы в качестве гуманитарной помощи

"Эпицентр К" оплатил авиарейс "Мрии" из Китая, часть груза передается в больницы в качестве гуманитарной помощи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ПИК БРИТАНИЯ

В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

КОРОНАВИРУС РОССИЯ ПРЕМЬЕР

Премьер-министр РФ Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера РФ будет Белоусов

МИНОБРАЗОВАНИЯ

Сроки регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ переносятся, регистрация будет проведена онлайн - Минобразования Украины

ПОТУРАЕВ МЕДИА UA СУСПИЛЬНЕ

"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера РФ - Кремль

Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

Кабмин ведет телефонные переговоры с правительствами стран ЕС по вопросам украинских сезонных работников - Пристайко

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Безопасность в Одессе 2 мая будут обеспечивать более 1,5 тыс. правоохранителей - глава полиции Одесской области

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация лесных пожаров - ГАЗО

Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

Францию ждет экономический шок - министр

Один человек погиб, пятеро пропали без вести в результате крушения канадского вертолета в Ионическом море

В Киеве продовольственные рынки будут открывать постепенно при условии соблюдений противоэпидемических требований

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА