"Эпицентр К" оплатил авиарейс "Мрии" из Китая, часть груза передается в больницы в качестве гуманитарной помощи

Компания "Эпицентр К" (Киев), развивающая в Украине сеть одноименных торговых центров, подтвердила факт оплаты авиарейса самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей и заявила о передаче их части в больницы Украины.

"С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми СИЗ и оборудованием для борьбы с СОVID-19. В рамках этого сотрудничества национальная сеть ТЦ "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", - говорится в заявлении компании в четверг.

В рамках общего груза "Эпицентр" с гуманитарными целями закупил для передачи в больницы Украины 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. специальных очков. Все эти СИЗ будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больницы.

С момента прилета "Мрии" всем ОГА и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой сообщить о потребностях в средствах защиты. Часть груза уже передана в Хмельницкую область, все остальные запросы аккумулированы и проработаны и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины, говорится в заявлении.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия", - цитируется в сообщении генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

При этом он отметил, что часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр". "Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний, и работаем, чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подчеркнул он.

При этом в заявлении подчеркивается, что "Эпицентр" принял решение не озвучивать участие в финансировании рейса. "Прибытие такого рейса – событие национального масштаба, которое должен комментировать президент, как это было, например, в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, доставленные из Китая, необходимы для Украины. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", - сказал гендиректор компании.

В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС согласно новым изменениям в законодательство.

В письме также подчеркивается, что "Эпицентр" готов предоставить финансовый отчет об оплате рейса авиакомпании "Антонов".

В компании также напомнили, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине "Эпицентр" взял на себя социальную миссию – обеспечить население Украины средствами защиты и дезинфекции. В компании был сформирован оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией. Штаб также провел переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции как в Украине, так и за рубежом, заключив долгосрочные договоры на поставку этой продукции. "С начала пандемии было организовано уже 15 поставок средств защиты и дезинфекции самолетами из Китая. Эти поставки систематические, соответственно, такие товары, как маски, респираторы, защитные костюмы постоянно в наличии в сети "Эпицентра". Кроме того, с марта компания располагает значительными объемами упомянутых товаров на логистических складах", - подчеркивается в заявлении.

До конца мая в случае необходимости "Эпицентр", согласно заключенным договорам, готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.